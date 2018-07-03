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Как минимум 40 английских средних школ запретили ученицам носить на занятия юбки. Этот запрет введен ради подростков-трансгендеров — чтобы они чувствовали себя комфоортно и могли спокойно определиться, к какому именно полу себя относят.

Элитная школа в графстве Восточный Сассекс запретила ношение юбок еще в сентябре 2017 года, ее примеру вскоре последовали еще несколько школ в регионе, пишет британская газета The Daily Mail.

По ее данным, во многих случаях нововведение вызвало протест со стороны родителей учениц, которые потребовали, чтобы с ними по крайней мере советовались при принятии подобных решений. «Нам необходимы веские доводы», — цитирует газета представительницу родительского комитета одной зи школ, где запретили юбки.

Против запрета выступили и бывшие ученики объявивших его школ. «Позвольте мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. Перестаньте запутывать их», — сказала одна из выпускниц.

Фото: flickr.com/James Cunningham