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Полиция немецкого Эссена задержала группу людей, которая разъезжала по городу на автомобиле, размахивая российскими флагами и оружием. Выяснилось, что задержанные являются фанатами сборной России, а оружием, которым они размахивали, оказался автомат Калашникова, пишет Westdeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером, 1 июля. В тот день сборная России по футболу одержала победу в матче с Испанией.

Очевидно, болельщики решили отметить этот триумф. Всего в машине, по данным полиции, находились пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок.

Полиция конфисковала найденный у болельщиков автомат. Он оказался непригодным для стрельбы. Тем не менее его владельца задержали по подозрению в нарушении закона о хранении оружия. Имя россиянина не уточняется. Известно лишь, что ему 39 лет.

Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля на московском стадионе "Лужники". Он завершился победой РФ, благодаря которой Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Следующий матч сборной России состоится 7 июля в Сочи. РФ сыграет со сборной Хорватии.

Фото: flickr.com/Mike Calabria