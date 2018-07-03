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Против голливудского киномагната Харви Вайнштейна выдвинули обвинения еще по трем статьям. Ранее продюсеру уже предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Вайнштейну грозит пожизненный срок.

В понедельник прокуратура Манхэттена заявила, что киномагнат обвиняется еще по одному эпизоду изнасилования, а также по двум эпизодам сексуального нападения. Это одна из самых серьезных статей в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, она предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Обвинения выдвинула новая предполагаемая жертва Вайнштейна. Ранее о третьей женщине, подавшей на продюсера в суд, известно не было. Имя третьей истицы не называется, известно лишь, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2006 году. Женщина утверждает, что Вайнштейн вынудил ее заняться с ним оральным сексом.

В конце мая обвинения в адрес режиссера выдвинули две женщины. Одна из них, актриса Люсия Эванс, также заявляет, что в 2004 году кинопродюсер заставил ее заняться с ним оральным сексом. Имя второй не разглашалось, известно лишь, что она обвинила Вайнштейна в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в комнате отеля.

66-летний продюсер обвиняется "по самым строгим статьям о сексуальном нападении, которые есть в уголовном кодекса штата Нью-Йорк", прокомментировал обвинения прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Новые обвинения предъявили "благодаря большой смелости тех, кто пережил его домогательства и решился заявить о них", - говорится в его заявлении.

Вайнштейн отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

Пока идет расследование, Вайнштейн находится на свободе - суд Манхэттена постановил освободить его под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Женщин, обвинивших кинопродюсера в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало девять месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полицейские в США и Британии расследуют эти обвинения.