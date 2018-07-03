Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок (5)

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В мире | 3 июля 2018 года, 19:20

Против голливудского киномагната Харви Вайнштейна выдвинули обвинения еще по трем статьям. Ранее продюсеру уже предъявили обвинения по двум эпизодам изнасилования. Вайнштейну грозит пожизненный срок.

В понедельник прокуратура Манхэттена заявила, что киномагнат обвиняется еще по одному эпизоду изнасилования, а также по двум эпизодам сексуального нападения. Это одна из самых серьезных статей в уголовном кодексе штата Нью-Йорк, она предусматривает наказание от 10 лет до пожизненного заключения.

Обвинения выдвинула новая предполагаемая жертва Вайнштейна. Ранее о третьей женщине, подавшей на продюсера в суд, известно не было. Имя третьей истицы не называется, известно лишь, что речь идет об инциденте, произошедшем в 2006 году. Женщина утверждает, что Вайнштейн вынудил ее заняться с ним оральным сексом.

В конце мая обвинения в адрес режиссера выдвинули две женщины. Одна из них, актриса Люсия Эванс, также заявляет, что в 2004 году кинопродюсер заставил ее заняться с ним оральным сексом. Имя второй не разглашалось, известно лишь, что она обвинила Вайнштейна в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в комнате отеля.

66-летний продюсер обвиняется "по самым строгим статьям о сексуальном нападении, которые есть в уголовном кодекса штата Нью-Йорк", прокомментировал обвинения прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Новые обвинения предъявили "благодаря большой смелости тех, кто пережил его домогательства и решился заявить о них", - говорится в его заявлении.

Вайнштейн отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

Пока идет расследование, Вайнштейн находится на свободе - суд Манхэттена постановил освободить его под залог в 1 млн долларов. Также, согласно решению суда, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет для отслеживания его перемещений.

Женщин, обвинивших кинопродюсера в домогательствах или изнасиловании, несколько десятков. Первое обвинение прозвучало девять месяцев назад.

С тех пор в общей сложности более 50 женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна.

В их числе - актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полицейские в США и Британии расследуют эти обвинения.

Источник: BBC Russian
Комментарии 5
Alex1 час назад
Куча гневных "актрис" и недоактрис...А что там с доказательной базой ? Весьма вероятно опять?Берём массовостью ? Или есть следы высохшей 10 лет назад спермы ? А Клинтона тоже вернут на дознавание ? Придурошные чистоплюи ...
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Eyewitness42 минуты назад
Есть заказ и он должен быть выполнен. Я не говорю о том, что этот кинопродюсер белый и пушистый, отнюдь, таких как он десятки, если не сотни, но к ним никаких притензий. Напрашивается вопрос, а где были все эти "жертвы" раньше, почему сразу не обратились в полицию, почему молчали столько времени? Очевидно до сих пор всех всё устраивало и лишь когда была дана отмашка всё стало происходить по наростающей. Всё это напоминает о заказном характере этого "громкого" дела и что-то мне подсказывает, что Мы все ещё станем свидетелями кульминации в этом грязном деле, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.
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Светлана20 минут назад
Так можно обвинить любого.
Чего бы какой-нибудь одинокой, симпатичной, но малообеспеченной женщине не предъявить обвинение Годманису, например? Пусть-ка отмоется! Или G-24 поделится! )))
Перецедент есть.)))
Первый пошёл.)))

Чего они добиваются, эти гомики-лоббисты? Чтобы мужики шарахались от каждой женщины под страхом пожизненного заключения?
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