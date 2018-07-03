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Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Keefe D, назвал убийцу рэпера Тупака Шакура. Об этом он заявил во время интервью для документального фильма компании Netflix «Нераскрытое дело». Об этом пишет The Sun.

По его словам, на момент убийства он находился в машине, из которой застрелили исполнителя. Он сообщил, что убийцей был его племянник Орландо Андерсон, который сидел на заднем сиденье справа, за Дэвисом.

Ранее в другом интервью он признавался, что знает, кто убил Тупака, но отказался раскрыть личность преступника, уточнив, однако, что стрелял один из пассажиров автомобиля.

Орландо Андерсон был убит в перестрелке в 1998 году.

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США. В конце декабря 2017 года стала известна судьба пистолета, из которого был якобы застрелен музыкант.

Фото: flickr.com/sofia