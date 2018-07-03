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Начальник иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль и некую "соседнюю страну" в развязывании климатической войны.

По словам Джалали, из-за предпринимаемых Израилем действий в сторону Ирана перемещаются воздушные массы, лишенные влаги, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на ISNA. Проблемы засухи чиновник коснулся на конференции, посвященной гражданской обороне в сельскохозяйственных областях.

Джалали напрямую заявил, что изменение климата в Иране вызвано иностранным вмешательством. "Мы сталкиваемся со случаями кражи облаков и снега", - пояснил он. По его словам, согласно научным данным, в течение последних четырех лет снегом были покрыты все горные вершины выше 2200 метров над уровнем моря от Афганистана до Средиземного моря, за исключением территории Ирана.

В субботу, 30 июня, в городе Хоррамшахр, расположенном на юге Ирана, состоялись массовые акции протеста на фоне острой нехватки питьевой воды, напоминает NEWSru Israel. В ходе подавления протеста силовики использовали оружие.

Отметим, 11 мая один из лидеров иранского консервативного лагеря аятолла Ахмад Хатами, выступая перед журналистами в Тегеранском университете, пригрозил израильским городам уничтожением, таким образом выразив недовольство решением США о переносе в Иерусалим американского посольства.

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