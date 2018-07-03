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Владельцы смартфонов Galaxy S9 и Galaxy Note 8 рассказали, что телефоны сами рассылают их фотографии контактам в мессенджере Samsung Messages, сообщает CNBC. В компании изучают проблему.

Один из пользователей Reddit пожаловался, что смартфон отправил все изображения из фотогалереи его девушке, когда он спал. В приложении это не показывалось, он узнал об отправке через приложение T-Mobile.

Пользователь на форуме Samsung сообщил, что мессенджер стал «глючить» после выхода обновления T-Mobile, упрощающего отправку контента. В T-Mobile сообщили Gizmodo, что приложение не имеет отношения к рассылке фотографий.

Представитель Samsung сообщил, что в компании знают о жалобах пользователей и их изучает служба технической поддержки. Позже в компании сообщили, что не обнаружили сбоев в программном и техническом обеспечении, но специалисты продолжают изучать проблему.

В конце 2016 года стало известно о возгораниях и взрывах смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали ошибки при проектировании аккумуляторов и в процессе сборки устройств. Компания прекратила выпуск смартфонов и отозвала те, что уже были проданы. Также была приостановлена разработка новой модели — Galaxy Note 8.

Фото: pixabay.com