La vida está llena de retos, de desafíos, comprender eso en mi vida ha hecho que hoy haya cumplido un sueño que siempre tuve, para ello lo único que necesite fue convertir cada obstáculo que se me presentaba como una oportunidad de crecimiento. Desde mi tenacidad, con constancia, disciplina, respeto, amor a mi misma cierro con La Corona del Miss Universo España una etapa donde camine de la mano de mi familia y amigos recibiendo siempre su apoyo y amor incondicional, sin ellos nada de esto sería posible. @daniela_fundacion por permitirme crecer y ser mejor persona a su lado. Y a mis preparadores @juliomatamoros_hair y @jorgematamorosmakeup por confiar en mi y regalarme su tiempo, sus conocimientos y su ilusión. Hoy comienza un nuevo ciclo para mí, comprometida conmigo misma, con mi misión de vida, con España, voy rumbo al @missuniverse, con la conciencia y el compromiso de llevar adelante un mensaje de inclusión, respeto, tolerancia, amor por uno mismo, amor por los demás. De la mano de @orgbemiss y @guillermoescobaroficial, llevando a adelante nuestro slogam: “SOMOS MÁS DE LO QUE VES”, les doy las Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje, por creer en mí, por darme la oportunidad de poner un granito de arena por una sociedad que merece cambios, dejar una huella sembrada en cada ser humano que la vida me ponga en mi camino. Gracias por cada mensaje lleno de amor que me han enviado...

A post shared by ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) on Jul 2, 2018 at 1:19pm PDT