Siri перебила британского министра во время речи о Сирии (1)
В мире | 4 июля 2018 года, 11:29
Голосовой помощник Siri прервал заседание в Палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово Сирия.
Инцидент произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона. Он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул Сирийскую республику.
"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает… ", — немедленно среагировала Siri в его смартфоне.
Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал смартфон в карман и продолжил речь, после того как в зале затих смех.
Источник: РИА Новости
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