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В Музее естествознания Мюнстера открылась выставка под названием "Мозг - интеллект, сознание, чувство", самые ценные экспонаты которой - два тончайших среза мозга Альберта Эйнштейна, пишет DW.

Как сообщается на странице, посвященной уникальным экспонатам, они на время прибыли из филадельфийского музея Музея медицинской истории Томаса Мюттера (Mütter Museum). Этот музей приобрел 46 фрагментов мозга великого физика несколько лет назад и стал вторым в мире музеем (после Национального музея здоровья и медицины в Силвер-Спринге, штат Мэриленд), где такой раритет экспонируется на постоянной основе. Два среза мозга Эйнштейна в Мюнстер привез лично руководитель филадельфийской коллекции Лауэлл Фландерс.

Напомним, после смерти Альберта Эйнштейна в 1955 году американский патологоанатом Томас Харви решил сохранить мозг гения - вынул его и разрезал примерно на 240 фрагментов объемом около 1 см каждый. Для хранения эти фрагменты были помещены в пластик со специальным спиртовым раствором - коллодием. В 2010 году наследники Харви передали сохранившиеся фрагменты Национальному музею здоровья и медицины в Мэриленде, и они впервые стали доступны широкой публике.

Выставка в Германии открыта до 28 октября 2019 года. Помимо фрагментов мозга Эйнштейна, там представлены еще более 750 экспонатов, демонстрирующих работу самого сложного в мире органа в его самых разнообразных проявлениях.

В 2012 году аналогичная выставка, где тоже демонстрировались два среза мозга Эйнштейна, проходила в Лондоне.