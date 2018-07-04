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Автопроизводитель Tesla отказался от проведения одного из тестов на безопасность своих машин. По данным издания Business Insider, глава компании Илон Маск отдал такое распоряжение, чтобы ускорить процесс выпуска автомобилей.

В самой компании подчеркнули, что тест, от которого было принято решение отказаться, был избыточным. Акции Tesla на фоне этого упали на 6%.

Tesla в последние месяцы терпит рекордные убытки из-за срыва сроков производства своего нового автомобиля Model 3: это привело к падению котировок акций, вынужденному сокращению расходов и увольнениям. В начале июля компания вышла на производство пяти тысяч Model 3 в неделю, хотя должна была сделать это еще к концу 2017 года.

Источник: Meduza