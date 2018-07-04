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Индия потребовала от WhatsApp остановить распространение фейковых сообщений, которые нанесли ущерб имиджу страны и привели к гибели по меньшей мере 30 человек. С обращением к мессенджеру выступило министерство электроники и информационных технологий Индии, сообщает Indian Express.

«Мы обратили внимание на случаи линчевания невиновных граждан, ставшие результатом значительного количества безответственных и опасных сообщений в WhatsApp, содержащих слухи и провокации», — заявили в ведомстве, пояснив, что имеют в виду убийства людей в нескольких штатах, в том числе таких как Ассам, Махараштра, Карнатака, Трипура и Западная Бенгалия.

«Правительство недвусмысленно заявило, что WhatsApp должен незамедлительно принять меры и положить конец этой угрозе», — заявили в министерстве электроники и информационных технологий Индии.

Причиной для обращения стали несколько случаев массового самосуда. В соцсетях Индии появилась непроверенная информация о похищенных детях, после чего в WhatsApp стали распространяться сообщения о причастности некоторых людей к похищениям и торговле детьми. В начале июля в штате Махараштра после этих слухов толпа убила пятерых мужчин, которых заподозрили в таких преступлениях.

По данным телеканала NDTV, всего за последний год после подобных слухов были убиты более 30 человек.

WhatsApp принадлежит компании Facebook, это самый популярный мессенджер в Индии, им пользуются более 200 млн жителей страны.

В ответном письме WhatsApp сообщил, что компания «в ужасе от пугающих актов насилия» и намерена оперативно ответить на вопросы, поднятые властями Индии, передает Indian Express.

«Мы считаем, что ложные новости, дезинформация и распространение выдумок — это вопросы, которые лучше всего решать совместно с правительством, гражданским обществом и технологическими компаниями», — подчеркнули представители мессенджера.

В компании также отметили, что ранее внесли изменения в групповые чаты, которые должны помочь остановить распространение нежелательной информации. WhatsApp также объявил о запуске нового проекта в сотрудничестве с экспертами в Индии, цель которого — изучить, как используются онлайн-платформы для распространения ложной информации.