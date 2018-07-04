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Актриса Джессика Альба рассказала в интервью CNN Talk Asia о том, что она сталкивалась с сексуальными домогательствами на протяжении всей своей карьеры, которая началась в 13 лет.

Как молодая актриса в мире шоу-бизнеса она поняла, что это именно то, как с ней будут обращаться. Она также выразила сожаление, что во время карьерного роста у нее не было женщин-наставников, которые могли бы помочь ей на этом пути. Однако ее опыт побудил проводить беседы со своими дочерьми о том, как защитить себя, отмечает Daily Mail.

Отвечая на вопрос о том, помогло ли движение #MeToo обрести равноправие женщинам в мире индустрии развлечений и стало ли заметно большее количество женщин в качестве режиссеров, авторов или продюсеров фильмов, она сказала, что не знает, принесло ли это большие изменения, но думает, что «люди, по крайней мере, пытаются, и появилось осознание того, насколько все это несбалансировано».