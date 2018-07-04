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В штате Аризона в США полиция задержала престарелую женщину, обвиняемую в убийстве собственного сына. Мотивом расправы была месть за желание родственника сдать пенсионерку в приют для пожилых людей.

92-летней Анне Мэй Блессинг предъявлено обвинение в убийстве, совершенном около 10:00 2 июля в городе Фаунтин-Хиллс, сообщает AZCentral со ссылкой на департамент шерифа округа Марикопа.

72-летний сын Анны Томас Блессинг хотел, чтобы его мать переехала в дом престарелых, потому что с ней стало трудно жить ему, и особенно его сожительнице. Блессинг восприняла решение сына как предательство и затаила обиду.

Несколько дней женщина обдумывала ответный шаг, а потом спрятала в карманы своего халата пистолет и револьвер, которые хранила на полу под полкой в своей комнате, и зашла в спальню сына. В ходе возникшей словесной перепалки пенсионерка вытащила револьвер, купленный ею еще в 1970-х годах, и выстрелила в сына.

После убийства родственника Блессинг навела револьвер и на его 57-летнюю подругу, которой удалось выхватить оружие и отбросить его в угол комнаты. Тогда злоумышленница достала другой пистолет калибра 0.25, который, как она потом рассказала полицейским, ей подарил покойный муж в 1970-х годах.

Подруге сына удалось выбить и это оружие из рук старушки. Затем потерпевшая убежала и позвонила в полицию, сообщает CBS News.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями в области шеи и челюсти. А подозреваемую они нашли в кресле-качалке в ее спальне. Женщина сказала, что "ее нужно усыпить" за ее поступок.

"Ты забрал мою жизнь, поэтому я забираю твою", - добавила Блессинг, обращаясь к мертвому сыну, когда ее выводили из дома. Пенсионерка также созналась полицейским, что намеревалась покончить с собой после убийства. Однако в момент задержания у Блессинг не было при себе оружия, так что эта версия ставится под сомнение.

Блессинг инкриминируют убийство первой степени (при отягчающих обстоятельствах) и незаконное лишение свободы. Для нее суд округа Марикопа установил залог в размере 500 тысяч долларов, передает Русская служба BBC.

Добавим, что не так давно Блессинг жила в одиночестве в другом штате. Но полгода назад ее сын на свою беду привез мать в Аризону в квартиру своей подруги, где они стали жить втроем. Однако вскоре отношения разладились. Однажды ссора Томаса и его матери Анны закончилась вызовом полиции, которая проводила проверку по факту домашнего насилия.

Фото: CBS News