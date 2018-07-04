В мире |

Москва отправила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй новое приглашение на чемпионат мира по футболу после того, как сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, несмотря на приглашение, бойкот Великобритании, который она ввела после отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, остается в силе.

Мэй и другие министры отказались приезжать в Россию после того, как в начале марта Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. Британия считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", производство которого связывают с Россией. Российские власти это отрицают.

The Guardian отмечает, что пока рано говорить о том, что сделает Мэй в случае, если сборная Англии дойдет до финала турнира. Источники в правительстве подчеркнули, что премьер-министр следит за каждым матчем национальной команды на чемпионате мира.

Соперника Англии в матче 1/4 финала — команду Швеции — возможно приедет поддержать премьер-министр страны Стефан Лёвен. Ранее, по данным газеты, он выступал за то, чтобы никакие министры страны не ездили в Россию во время ЧМ.

Накануне матч между Англией и Колумбией посетил посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он присутствовал также на игре, где английская сборная встречалась с командой Панамы, так как на него запрет на посещение матчей ЧМ не распространяется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что «с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов». Он также заявил, что специального приглашения для этого не требуется.