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Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.

"После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль", - сказал он. Полицейский отметил, что оба человека - британские подданные и "продолжают находиться в критическом состоянии".

Он не стал утверждать, что отравляющее вещество - из той же партии, которая была якобы использована в марте этого года для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако не исключил связи между этими инцидентами.

"Я должен сказать, что мы не находимся в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали. Вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, явно является для нас версией для расследования", - отметил представитель столичной полиции.

Statement from ACSO Neil Basu re: incident in Amesbury https://t.co/DtXz4IOjCM pic.twitter.com/8I8t6sMPd6 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 4, 2018

"Нет никаких доказательств, что [пострадавшие] мужчина или женщина недавно посещали какие-либо из мест, где происходило обеззараживание после покушений на убийство Сергея и Юлии Скрипаль", - добавил Базу. "Порядка 100 следователей из контртеррористической полицейской сети сейчас занимаются этим расследованием вместе с коллегами из полиции графства Уилтшир", - отметил представитель Скотленд-Ярда.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.