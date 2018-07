Участница акции протеста забралась на нижнюю часть Статуи Свободы в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, женщина вместе с другими протестующими выступала против миграционной политики США.

После появления женщины у основания статуи полиция эвакуировала людей с острова Либерти. Незадолго до этого протестующие развернули плакат с надписью "Упраздните иммиграционную и таможенную полицию США". Они требовали "воссоединить семьи, остановить депортацию и положить конец задержаниям в качестве сдерживающего фактора".

В результате было арестовано семь человек.

Фото: © Twitter/Eyewitness News‏