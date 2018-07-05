Язык противника надо знать: на Украине рассказали про русский язык (7)
В мире | 5 июля 2018 года, 10:51
Украинцам стоит владеть русским языком, так как "язык противника надо знать лучше". С таким мнением выступил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
По словам Червоненко, языки дают "конкурентность в общении".
"Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", — сказал Червоненко.
При этом он объяснил необходимость изучать русский язык и призвал не недооценивать его.
"Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — заключил он.
Фото из Flickr/lina zelonka
Источник: ПОЛИТ.РУ
Микс, зачем НАМ эта хренотень? Сами вы не понимаете, что за ересь вы перепечатываете? И откуда! Из Бандеровских источников. Бандеровцы могут сколько угодно много говорить о русском языке в негативе, как и латыши,но вы ради интереса всё-таки уточните сколько миллионов человек живет в Украине, для которых русский-родной. Эти перепечатки годны только для латышских веток и ваших дебильных троллей.
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Не знаю как насчёт знаний Русского языка на Украине, знаю только что скоро вас отеб....т по русски.
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"Воинов"?????? Убийц детей и стариков.
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