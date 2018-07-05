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Украинцам стоит владеть русским языком, так как "язык противника надо знать лучше". С таким мнением выступил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

По словам Червоненко, языки дают "конкурентность в общении".

"Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", — сказал Червоненко.

При этом он объяснил необходимость изучать русский язык и призвал не недооценивать его.

"Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — заключил он.

Фото из Flickr/lina zelonka