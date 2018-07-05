В Британии заявили о непричастности России к очередному отравлению "Новичком" (13)

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В мире | 5 июля 2018 года, 12:51

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, российская сторона не имеет отношения к отравлению в Эймсбери, передает РИА «Новости» со ссылкой на BBC Radio 4 Today.

По словам Уоллеса, пострадавшие при инциденте в Эймсбери не были целью прямой атаки.

«Зная о том, что они (Россия. — Газета.Ru) разрабатывали Новичок, о том, что цели были связаны, мы утверждаем с высокой степень уверенности, что Россия стоит за изначальной атакой, на данный момент мы не видим доказательств, чтобы связать двух последних пострадавших или со Скрипалями, или с предыдущим местом, где они были отравлены», — заявил Уоллес.

Он добавил, что пострадавшие в Эймсбери не имеют отношения к Скрипалям.

Ранее в Британии заявили, что ждут звонка из России по поводу отравления в Солсбери.

Источник: РИА Новости
Комментарии 13
Патриот 3 часа назад
Просто обосрались с первым новичком а теперь поняли что в полной жопе и Россия здесь совсем не при чем! Старуха Мэй промахнулась и вместо метлы попала на х.... й!


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Олег2 часа назад
Выдуманная история со Скрипалями нужна Британии для сокрытия дела педофилов-убийц.

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Смешно!2 часа назад
Мелкобриты решили продолжить спектакль -клоунаду с отравлением. Подкупили бомжей и разыграли очередной сценарий, но опять бездоказательно.
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