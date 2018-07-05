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Британская полиция начала погоню за веществом нервно-паралитического свойства, называемого «Новичок», чтобы предотвратить будущие жертвы, пишет британский таблоид The Sun.

Издание сообщает, что правоохранительные органы опасаются, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которые стали жертвами нового отравления рядом с Солсбери, возможно, наткнулись на выброшенный шприц или контейнер, используемый для перевозки нервно-паралитического вещества после нападения 4 марта на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

В настоящее время британские правоохранительные органы в поисках этого яда, так как теперь появились вопросы о том, удалась ли многомиллионная программа дезактивации в городе, которую проводили после отравления Скрипалей, пишет The Sun.

Чарли Роули и Дон Стерджесс были найдены без сознания в Эймсбери 30 июня, после чего были доставлены в районную больницу в Солсбери.

Как предполагает полиция, перед тем как почувствовать себя плохо они побывали в парке, который не вошел в первоначальную зону обеззараживания.