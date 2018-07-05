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Крупный пожар произошел в немецком городе Росток, как считается, по вине птицы, севшей на провода, натянутые между опорами ЛЭП. Из-за произошедшего короткого замыкания пернатое загорелось и упало на расположенное под ним поле, сообщает местное издание Bild.

Из-за засухи огонь быстро распространился и перекинулся на соседнее поле, в результате чего пламенем оказались объяты почти семь гектаров территорий. К тушению пожара были привлечены более 50 пожарных.

Сумма ущерба, нанесенного огнем, в настоящее время уточняется. О том, что причиной возгорания стала птица, полиции сообщили очевидцы. В статье Bild уточняется, что инцидент произошел во вторник, 3 июля.

Город Росток находится в северо-восточной Германии. Агентство AP отмечает, что в последние месяцы местные фермеры неоднократно жаловались на сложную ситуацию, сложившуюся в регионе из-за длительного отсутствия осадков.

Фото: flickr.com/py ota