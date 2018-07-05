Вашингтон подтвердил тет-а-тет Путина и Трампа (3)
В мире | 5 июля 2018 года, 21:42
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля начнется с общения в формате «один на один», сообщает Reuters.
После общения тет-а-тет, по словам Хантсмана, круг участников переговоров расширится — к встрече подключатся советники лидеров двух стран.
Дипломат также подчеркнул, что цель Вашингтона в предстоящих переговорах на высшем уровне — понять, готова ли Россия снизить напряженность в двусторонних отношениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что лидеры России и США пообщаются в Хельсинки тет-а-тет, отмечая, что «Путин комфортно чувствует себя в любых форматах».
Источник: ПОЛИТ.РУ
Lielisks Prezidents un cilvēks tiksies ar fīreriņu Putinu Ha Ha Ha
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Путин в любом случае его переиграет, по крайней мере не позволит себя унизить как Трамп это сделал с президентом Франции. Опустил ниже плинтуса стряхивая с него перхоть.
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"Вова комфортно чувствует себя в любых позах",- загадочно улыбнулся Дима.
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