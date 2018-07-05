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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля начнется с общения в формате «один на один», сообщает Reuters.

После общения тет-а-тет, по словам Хантсмана, круг участников переговоров расширится — к встрече подключатся советники лидеров двух стран.

Дипломат также подчеркнул, что цель Вашингтона в предстоящих переговорах на высшем уровне — понять, готова ли Россия снизить напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что лидеры России и США пообщаются в Хельсинки тет-а-тет, отмечая, что «Путин комфортно чувствует себя в любых форматах».