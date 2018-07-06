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Серию пенальти, по итогам которой футбольная сборная Англии одолела колумбийцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, смотрели не только тысячи болельщиков на московском стадионе "Спартак" и миллионы телезрителей по всему миру, но посетители ноттингемского театра, на сцене которого в этот момент шел мюзикл "Титаник".

Две пришедшие на мюзикл женщины решили посмотреть решающий момент матча в прямом эфире на экране смартфона несмотря на то что сидели в первом ряду партера, а на сцене как раз разыгрывалась драма с нехваткой мест в спасательных шлюпках.

Как рассказал исполнитель одной из главных ролей в спектакле Найал Шихи, зрительницы "не только смотрели серию пенальти на экране телефона, но и реагировали на каждый забитый мяч криком "Даааа!"

При этом пара в первом ряду были далеко не единственными зрителями мюзикла, регулярно проверявшими счет на протяжении спектакля - что неудивительно, учитывая значимость матча и широко обсуждавшееся в британской прессе "проклятие" национальной сборной (последний раз по итогам серии пенальти англичане выигрывали на чемпионате Европы в 1996 году, а на чемпионате мира - никогда).

По словам Шихи, один из актеров сделал женщинам знак отложить телефон, но те лишь "улыбнулись в ответ: одна показала поднятый вверх большой палец, а другая ответила: "Мы выиграли!"

Актер прервал представление, напрямую обратившись к дамам со сцены со словами: "Вы самые невежественные зрители, перед которыми мне когда-либо выпадало несчастье выступать".

"Кажется, вы только что продемонстрировали всем нам, что вы самая тупая женщина на этой планете. Пожалуйста, в будущем никогда больше не ходите в театр", - завершил свою тираду возмущенный актер.

Скандал мгновенно вылился в соцсети, где пользователи сильно разошлись во мнениях. Кто-то извинялся перед труппой за "неуместное и неприемлемое" поведение зрительниц; кто-то, напротив, выражал им сочувствие и писал, что их поведение вполне объяснимо, учитывая важность игры.

Администрация театра выступила с заявлением, в котором утверждается, что - в соответствии со стандартной практикой - всех зрителей просили отключить мобильные телефоны при входе в зал.

"Даже если зрителям кажется, что они ведут себя тихо и незаметно, исподтишка проверяя телефон во время представления, это демонстрирует неуважение и очень отвлекает как актеров на сцене, так и окружающих", - говорится в заявлении.

Руководство театра попросило зрителей не поддаваться искушению и не проверять ход четвертьфинального матча с участием английской сборной, который состоится в ближайшую субботу. Игра начнется в 15 часов по местному времени - именно в это время по субботам в британских театрах идут дневные спектакли.