СМИ узнали точное место встречи Путина с Трампом (3)

фото

В мире | 6 июля 2018 года, 09:44

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры во дворце президента Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.

В канцелярии финского лидера Саули Ниинисте, однако, отказались подтвердить информацию о конкретном месте встречи двух президентов, передает телеканал Yle.

МИД Финляндии заявил, что вообще не будет комментировать это сообщение, а посольство США в Хельсинки уклонилось от ответа, передает информагентство STT.

Российско-финский саммит на высшем уровне состоится в Хельсинки 16 июля. Трамп приедет туда вечером в воскресенье и уедет сутки спустя. На 15 июля у него в рабочем графике запланирована некая встреча в посольстве США, на утро 16 июля — встреча с Ниинисте, а потом — с Путиным.

По обоюдному согласию сторон, российско-американские переговоры начнутся в формате «один на один» (оба президента и переводчики), после чего к лидерам РФ и США присоединятся другие члены делегаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, удобном его собеседнику.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
kentavrs1 час назад
Да,как это наши СМИ так "шустро" узнали такой секрет?
Наверно шпионов засылала в Белый дом,что-бы узнать новость недельной давности-БРАВО.
1
Ответить
Чел34 минуты назад
Ну вот , по общаются, поделят мир и кто-то будет очень удавлен переделу .
Ответить
Patriot1 час назад
Tà ir ASV prezidenta kompetence tikties vai ne ar Putinu. Mès latviesi arì turpmàk atbalstìsim mùsu draugus ukrainus un atbalstìsim sankciju politiku pret Krieviju.
3
Ответить