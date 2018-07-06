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Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры во дворце президента Финляндии, пишет газета Helsingin Sanomat.

В канцелярии финского лидера Саули Ниинисте, однако, отказались подтвердить информацию о конкретном месте встречи двух президентов, передает телеканал Yle.

МИД Финляндии заявил, что вообще не будет комментировать это сообщение, а посольство США в Хельсинки уклонилось от ответа, передает информагентство STT.

Российско-финский саммит на высшем уровне состоится в Хельсинки 16 июля. Трамп приедет туда вечером в воскресенье и уедет сутки спустя. На 15 июля у него в рабочем графике запланирована некая встреча в посольстве США, на утро 16 июля — встреча с Ниинисте, а потом — с Путиным.

По обоюдному согласию сторон, российско-американские переговоры начнутся в формате «один на один» (оба президента и переводчики), после чего к лидерам РФ и США присоединятся другие члены делегаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, удобном его собеседнику.