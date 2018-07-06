Евросоюз продлил санкции против России (12)
Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, передает "Интерфакс". "5 июля 2018 года Совет ЕС продлил до 31 января 2019 года экономические санкции, целью которых являются отдельные сектора российской экономики", - отмечается в заявлении Совета ЕС.
Согласно заявлению, Совет ЕС принял решение о продлении санкций "единогласно и в письменной форме" - в соответствии с правилами, предусмотренными для таких решений.
"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения," - добавили в Совете. Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год, а затем были усилены в сентябре 2014 года, также отмечается в заявлении
Совет ЕС - это совет министров правительств стран-членов, наряду с Европейским парламентом являющийся одним из двух законодательных органов Европейского союза.
ЕС ввел санкции против России из-за ситуации на юго-востоке Украины в 2014 году. С тех пор каждые полгода санкции продлеваются из-за действий России, "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Введенные ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС для лиц, внесенных в санкционный список (в основном это российские чиновники и представители власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик).
Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.
Меры ЕС также включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в частности на шельфе или в полярных условиях.
В 2014 году ЕС также ввел санкции против России из-за присоединения Крыма и Севастополя.
России нужно развивать свою промышленность, она и успешно это делает.
А про Латвии, так это вообще неочём.Нищета.
Открылись новые терминалы в Калининграде, Питере,Крыму. Без работы остались латвийские перевозчики...
Хлопай в ладоши "патриот" хлопай. Ещё немного и так горячо любимые тобой лапти, будут основной твоей обувью.
Танцуй и пой, Тру ла ла.