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Мужчина и женщина, госпитализированные в британском Эймсбери с отравлением, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» после контакта с зараженным предметом, говорится в сообщении на сайте Скотланд-Ярда.

Напомним, 44-летнюю Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули обнаружили без сознания в их доме в Эймсбери 30 июня. Медики выявили у пары те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Скотланд-Ярде заявили: «Мы выяснили, что они подверглись действию нервно-паралитического агента после контакта с зараженным предметом».

Для выявления источника заражения проводятся обыски: «Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности».

Все объекты, где появлялись Дон Стерджес и Чарли Роули до ухудшения состояния, оцеплены.