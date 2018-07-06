Скотланд-Ярд назвал способ заражения пары в Эймсбери (2)

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В мире | 6 июля 2018 года, 11:36

Мужчина и женщина, госпитализированные в британском Эймсбери с отравлением, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» после контакта с зараженным предметом, говорится в сообщении на сайте Скотланд-Ярда.

Напомним, 44-летнюю Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули обнаружили без сознания в их доме в Эймсбери 30 июня. Медики выявили у пары те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Скотланд-Ярде заявили: «Мы выяснили, что они подверглись действию нервно-паралитического агента после контакта с зараженным предметом».

Для выявления источника заражения проводятся обыски: «Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности».

Все объекты, где появлялись Дон Стерджес и Чарли Роули до ухудшения состояния, оцеплены.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
DonCarleone3 часа назад
Интересно, эти товарищи после новичка тоже помолодеют, похудеют и поправят зрение?
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Понятно3 часа назад
Ядерная бомба фигня. Вот 100 литров Новичка взорванные в небе над любой страной, и литр в водопровод- эт сила
Террористы вкурсе, это легче ядерной бомбы.
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