В мире |

В Японии казнили основателя секты «Аум Синрике» Секо Асахару и шесть участников секты, сообщил телеканал NHK. До момента исполнения смертного приговора за атаку с использованием зарина в токийском метро в 1995 году Асахара отбывал наказание в тюрьме.

В 2004 году суд признал лидера секты Секо Асахару виновным по 13 обвинениям из 17, предложенных прокурором. Асахару и еще 13 членов секты приговорили к смерти через повешение. Всего с 1995 года были осуждены 192 члена «Аум Синрике». Последний приговор прошел обжалование 19 января 2018 года, когда суд Японии одобрил пожизненное заключение последнему фигуранту дела Кацуо Такахаси. Некоторые члены секты продолжают свою деятельность в Японии под надзором полиции.

Секта «Аум Синрике» была создана в 1987 году. Члены секты верили в близкий конец света и главную битву «добра и зла», которая должна была избавить мир от «грешников». 20 марта 1995 года члены «Аум Синрике» распылили в метро Токио отравляющее вещество зарин. В результате атаки 12 человек погибли, от 1 тысячи до 6 тысяч человек пострадали (по разным данным).