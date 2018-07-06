В мире |

В США ушел в отставку глава агентства по охране окружающей среды Скотт Пруитт, вокруг которого за время его пребывания на посту разгорелось множество скандалов.

В своем письме президенту Трампу Скотт Пруитт сказал, что уходит в отставку из-за постоянных нападок на него самого и его семью.

Сам Трамп написал в "Твиттере", что Пруитт очень хорошо работал, и он благодарен ему за это.

С тех пор как Пруитт занял свой пост, он был замешан в целом ряде скандалов, связанных с тем, что он тратит деньги из бюджета для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь самому себе.

По словам Трампа, агентство возглавит заместитель Пруитта Эндрю Уилер.

В связи с поведением Пруитта на своем посту сейчас проводится более десяти расследований.

Например, он снимает квартиру, которая принадлежит лоббисту, продвигающего интересы угольной и нефтегазовой промышленности.

Он также обвиняется в том, что проигнорировав правила Белого дома, одобрил значительное повышение зарплат двоим сотрудникам агентства.

Одновременно с этим он возмутил многих своим решением ограничить масштабы деятельности агентства, а также тем, что он отменил многие правила по защите окружающей среды.

Скотт Пруитт подвергался критике среди прочего за:

Использование мигалок и сирен на улицах Вашингтона, когда он опаздывал на заседание или самолет;

Трату 168 тысяч долларов на свои полеты, в том числе и 36 тысяч за один единственный полет на борту военного самолета;

Странную трату бюджетных денег. Так например, он приобрел на деньги агентства звуконепроницаемую телефонную кабинку, которая обошлась в 43 тысячи долларов;

Назначение на другие должности сотрудников агентства, критиковавших трату бюджетных денег или руководство агентства.