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Представители главы компании Tesla Inc. Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда о предоставлении помощи в спасении членов подростковой футбольной команды и ее тренера, заблокированных в пещере.

​Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря бизнесмена.

Компания Маска могла бы помочь определить точное местонахождение подростков, используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также водооткачивающие системы компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

В сообщении отмечается, что пока не известно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена. ​

Футбольная команда, в составе которой подростки 14–16 лет и взрослый тренер, пропала 24 июня в пещере в заповеднике «Понг Пха». 11 велосипедов и один мотоцикл нашли перед входом в пещеру сотрудники заповедника. Команду в пещере запер ручей: после того как в нем из-за дождей вырос уровень воды, люди оказались отрезанными от выхода.

Военные спасатели обнаружили их только 2 июля. Все подростки были живы, однако они долгое время ничего не ели. Они находились в глубине пещеры, за несколько километров от входа, пробраться к ним смогли водолазы.

​Власти рассматривают несколько вариантов их спасения. Уровень воды в пещере не снижается из-за наводнения, применение водооткачивающих систем результатов не принесло. В качестве одного из вариантов рассматривается бурение эвакуационного хода до места расположения детей и тренера. Рассматриваются также варианты обучения детей плаванию в аквалангах и их эвакуация через затопленные части пещеры.