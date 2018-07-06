Илон Маск придумал, как спасти застрявших в Таиланде детей (4)

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В мире | 6 июля 2018 года, 15:41

Представители главы компании Tesla Inc. Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда о предоставлении помощи в спасении членов подростковой футбольной команды и ее тренера, заблокированных в пещере.

​Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря бизнесмена.

Компания Маска могла бы помочь определить точное местонахождение подростков, используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также водооткачивающие системы компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

В сообщении отмечается, что пока не известно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена. ​

Футбольная команда, в составе которой подростки 14–16 лет и взрослый тренер, пропала 24 июня в пещере в заповеднике «Понг Пха». 11 велосипедов и один мотоцикл нашли перед входом в пещеру сотрудники заповедника. Команду в пещере запер ручей: после того как в нем из-за дождей вырос уровень воды, люди оказались отрезанными от выхода.

Военные спасатели обнаружили их только 2 июля. Все подростки были живы, однако они долгое время ничего не ели. Они находились в глубине пещеры, за несколько километров от входа, пробраться к ним смогли водолазы.

​Власти рассматривают несколько вариантов их спасения. Уровень воды в пещере не снижается из-за наводнения, применение водооткачивающих систем результатов не принесло. В качестве одного из вариантов рассматривается бурение эвакуационного хода до места расположения детей и тренера. Рассматриваются также варианты обучения детей плаванию в аквалангах и их эвакуация через затопленные части пещеры.

Источник: РБК
Комментарии 4
Крыса3 часа назад
Вот наша тупая система на лицо.. сейчас эти обезьяны бурить начнут и всех завалит камнями.. вот это лицо того что с вами будет если вы попадете в беду.. вас найду только через две недели и будут думать как сделать дыру чтобы вас спасти
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www2 часа назад
Пить есть, жрать есть. Уже не так страшно. продержаться. А даиверы и в полколена глубины утонуть умудряются.
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Крыса3 часа назад
Думаю все кто заперт здохнут там не от голода а от тупости спасателей, и илон маск который неумеет читать карту в входа в пещеру зато неплохо справляеться со своими гаджетами.. теперь понятно почему помер дайвер, он со своим аквалангом решил проплыть парочку километров под пещерой..
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