При крушении прогулочного судна в Таиланде погибли 40 человек
В мире | 6 июля 2018 года, 17:52
В результате крушения прогулочного судна «Феникс» у острова Пхукет в Таиланде погибли не менее 40 человек, сообщает The Nation со ссылкой на данные полиции.
Судно с туристами из Китая перевернулось и затонуло во время шторма 5 июля. На борту судна находились 93 туриста, 11 членов экипажа и гид.
К настоящему времени найдены тела 40 погибших. 49 человек спаслись. Еще 16 числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что две лодки со 138 туристами, включая россиян, перевернулись практически одновременно к югу и юго-западу от острова Пхукет в Таиланде. Двое граждан РФ числились пропавшими без вести, однако их удалось найти.
Источник: ПОЛИТ.РУ