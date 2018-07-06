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Ливень затопил улицы Сочи накануне матча сборной России с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Живая Кубань».

Синоптики сообщают, что такая погода сохранится до конца суток 7 июля.

Ранее сообщалось, что на матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Хорватии ожидается аншлаг.

Последствия ливня попали на видео и фото, которые сняли жители города. На снимках видно, что вода доходит людям до пояса.

Отменят ли матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, который должен пройти 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт»? Пока говорят, что за газоном следят и он будет готов к игре, поэтому оргкомитет не собирается отменять матч.