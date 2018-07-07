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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации с официального сайта администрации французского лидера, Макрон посетит матч сборной, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

Французская команда встретится в полуфинале с победителем пары Бразилия — Бельгия.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн сообщил, что Макрон может посетить матч своей национальной команды на чемпионате мира — 2018, если «трехцветные» пробьются в полуфинал турнира.

В Кремле прокомментировали решение Макрона приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщает «РИА Новости».

«Мы рады, что президент Франции приедет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.