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Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля будет обсуждать с коллегами более равномерное распределение финансовых обязательств стран-участниц альянса. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.

Также отмечается, что Мэттис намерен обсудить роль НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности. В ведомстве подчеркнули, что Мэттис на саммите будет выступать вместе с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО обсудят сдерживание России.

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что одной из главных тем саммита станет «сила и единство НАТО».

Она также добавила, что участники саммита НАТО обсудят «попытки России разделить наши демократические нации».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО хотят оставаться готовыми к диалогу с Россией.

По ее словам, она поддерживает политику НАТО в отношении России, предполагающую сочетание диалога и сдерживания.

«Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе», — подчеркнула Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО 11-12 июля.