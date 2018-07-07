На саммите НАТО обсудят вопрос сдерживания России (8)

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В мире | 7 июля 2018 года, 13:16

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля будет обсуждать с коллегами более равномерное распределение финансовых обязательств стран-участниц альянса. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.

Также отмечается, что Мэттис намерен обсудить роль НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности. В ведомстве подчеркнули, что Мэттис на саммите будет выступать вместе с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео.

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Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО обсудят сдерживание России.

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что одной из главных тем саммита станет «сила и единство НАТО».

Она также добавила, что участники саммита НАТО обсудят «попытки России разделить наши демократические нации».

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО хотят оставаться готовыми к диалогу с Россией.

По ее словам, она поддерживает политику НАТО в отношении России, предполагающую сочетание диалога и сдерживания.

«Я разделяю позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе», — подчеркнула Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после саммита НАТО 11-12 июля.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Штаны для начала подтяните и сопли с рожи утрите а потом только подумайте что значит сдерживать Россию! Недоноски херовы!!!! Я первый возьму оружие за Россию и думаю так же поступит пол мира! Отимеют вас ГЕЙРОПЕЙСКИХ, НАТОВСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ фашистов Россия и остальная часть мира! Достали своими угрозами и беспределом.
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Будут решать денежные проблемы1 час назад
под шумок и страшилки о сдерживании России.
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А по содержанию статьи1 час назад
будут решать денежные проблемы.))))
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