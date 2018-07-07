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В результате ливневых дождей в Японии погибли 48 человек, 4,72 млн людей получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что более 50 человек считаются пропавшими без вести. Их поиском и спасением занимаются экстренные службы Японии. В общей сложности на месте стихийного бедствия работают около 48 тыс. человек.

Ранее поступали сведения о 37 жертвах сильных ливней в Японии.