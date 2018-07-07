Стало известно о состоянии Сенцова после 51 дня голодовки (2)

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В мире | 7 июля 2018 года, 17:20

Задержанный в России украинский режиссер Олег Сенцов в письме из колонии рассказал о состоянии своего здоровье по прошествии 51 дня голодовки. Фотографию письма опубликовала актриса Римма Зюбина в своем фейсбуке.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день, конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам», — написал Сенцов.

Он отметил, что его здоровье каждый видит так, как «хочет».

Также он подробно рассказал Зюбиной о продолжительной процедуре отправки писем из колонии и попросил ее не беспокоиться, если они задерживаются.

Олег Сенцов объявил голодовку 16 мая, в общей сложности она длится 55 дней.

Ранее сообщалось, что Сенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Саня36 минут назад
55 дней?
Это голодовка или диета?

"Трудное было время. Хлеба не было...
Масло мазали прямо на колбасу"?

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Светлана 14 минуты назад
Интересные у хохлов голодовки! Где бы неХохол давно бы уже помер, воны тiльки кращще становятся. Надя Савченко голодУвала 77 дней, а вишла така гарна дивчина, шо даже бiло за шо подержатця!
А можа, воны голодуе тiльки без сала?
Бессаме муччо? ))) /Без сала мучусь/?
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