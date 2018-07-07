В Брюсселе протестуют против приезда Трампа на саммит НАТО (1)
Акция против визита президента США Дональда Трампа на саммит НАТО, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе, проходит в бельгийской столице.
Об этом сообщает Associated Press.
«Трампу здесь не рады», — написано на одном из плакатов протестующих.
Активисты также выступают против увеличения расходов на оборону и требуют расширить государственное финансирование школ и чистой энергетики.
К акции присоединились сторонники закрытия атомных станций и угольных шахт, а также противники расизма и дискриминации по половому признаку.
Протестующие настаивают на отмене планов строгой бюджетной экономии и призывают к расширению помощи бедным.
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО США намерены требовать у стран альянса увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.