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Акция против визита президента США Дональда Трампа на саммит НАТО, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе, проходит в бельгийской столице.

Об этом сообщает Associated Press.

«Трампу здесь не рады», — написано на одном из плакатов протестующих.

Активисты также выступают против увеличения расходов на оборону и требуют расширить государственное финансирование школ и чистой энергетики.

К акции присоединились сторонники закрытия атомных станций и угольных шахт, а также противники расизма и дискриминации по половому признаку.

Протестующие настаивают на отмене планов строгой бюджетной экономии и призывают к расширению помощи бедным.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО США намерены требовать у стран альянса увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.