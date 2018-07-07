В Брюсселе протестуют против приезда Трампа на саммит НАТО (1)

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В мире | 7 июля 2018 года, 18:02

Акция против визита президента США Дональда Трампа на саммит НАТО, который пройдёт на следующей неделе в Брюсселе, проходит в бельгийской столице.

Об этом сообщает Associated Press.

«Трампу здесь не рады», — написано на одном из плакатов протестующих.

Активисты также выступают против увеличения расходов на оборону и требуют расширить государственное финансирование школ и чистой энергетики.

К акции присоединились сторонники закрытия атомных станций и угольных шахт, а также противники расизма и дискриминации по половому признаку.

Протестующие настаивают на отмене планов строгой бюджетной экономии и призывают к расширению помощи бедным.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО США намерены требовать у стран альянса увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Забейте его лохматого там черенками от лопат! И утопите в море!!!
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