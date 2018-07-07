Ежегодный гей-прайд в Лондоне собрал миллион зрителей (9)

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В мире | 7 июля 2018 года, 20:35

В Лондоне состоялся ежегодный парад представителей ЛГБТ-сообщества. Его считают самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире.

Организаторы заявили, что в этом году число зрителей, которые собрались на улицах Лондона, может превысить миллион человек.

Красочный парад начался в полдень неподалеку от Оксфорд-серкуса и завершился на улице Уайтхолл, где находятся правительственные здания.

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Время шествия совпало с футбольным матчем Чемпионата мира между Англией и Швецией, в котором англичане победили со счетом 2:0 и впервые с 1990 года и в третий раз в истории вышлм в полуфинал чемпионата мира.

В шествии приняли участие 30 тысяч человек из 472 организаций.

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Сопредседательница оргкомитета марша Элисон Кэмпс отметила, что парад происходит в такое время, когда Британия теряет свои прежние позиции в рейтингах "лучших мест, чтобы быть ЛГБТ".

"Есть реальная опасность, что в этой стране люди посчитают, что борьба окончена и больше бороться не за что", - добавила она.

Недавний опрос, проведенный Pride of London, показал, что британцев больше волнуют права животных, чем ЛГБТ.

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Одна из главных тем парада этого года - 70-летний юбилей Национальной службы здравоохранения.

Также в празднествах приняли участие столичная полиция, лондонская служба скорой помощи и лондонская пожарная служба.

Принять участие в шествии вызвались 150 полицейских, что, по сообщению Скотленд-Ярда, является рекордом для этой организации.

Мэр Лондона Садик Хан также принял участие в лондонском прайде.

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"Мы не просто толерантны, мы уважительно относимся ко всем, радуемся многообразию и считаем его благом", - отметил мэр.

"В Лондоне вы вольны быть собой и любить того, кого вы хотите любить. И что важно, мы не почиваем на лаврах", - добавил он.

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Источник: BBC Russian
Комментарии 9
.1 час назад
вы уже на привокзальной площади хуи сосете, как собаки на случке, а про Россию вякнуть надо. ну вякай. смешной карлик.
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Светлана2 часа назад
Люди молодцы что сплочаются и борятся за свои права и заявляют что они есть. Я поддерживаю
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Патриот 2 часа назад
Пидарасы! Нелюди!!!
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