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В провинции Чианграй на севере Таиланда в воскресенье, 8 июля, началась операция по спасению из подтопленной пещеры группы юных футболистов и тренера. В ней задействованы 18 водолазов, в том числе 13 иностранцев, сообщил глава Чианграя и руководитель операции Наронгсак Осоттанакорн.

Он отметил, что погодные условия и уровень воды благоприятствуют проведению спасательной операции, которое может быть затруднено, если в течение следующих 3-4 дней снова пойдет дождь.

Врачи проверили состояние школьников и тренера, подтвердив их готовность к операции по вызволению из пещеры. Снаружи ожидают более 10 машин скорой помощи и вертолеты, которые готовы доставить вызволенных из пещеры в медучреждения. По распоряжению спасателей более 1000 журналистов покинули импровизированный лагерь, разбитый ими у входа в пещеру.

По словам Осоттанакорна, на спасение могут уйти не менее 11 часов, то есть операция завершится не ранее вечера воскресенья. Позднее генерал-лейтенант тайской армии Чалонгчай Чайакам заявил, что операция может занять 2-4 дня, в зависимости от погоды и уровня воды. Родители юных спортсменов предупреждены о рискованности операции, в ходе которой каждого подростка и их тренера будут сопровождать по два водолаза.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления.

По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.