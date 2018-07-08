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Правительство Турции уволило более 18 тысяч госслужащих в связи с попыткой переворота в 2016 году, сообщает Anadolu.

Согласно постановлению, была прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала. Из сухопутных сил Турции уволили 3077 военнослужащих, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949.

Больше всего сотрудников уволили из структур МВД — почти девять тысяч человек. Ряды жандармерии покинули 649 человек, в Минюсте уволили 1052 сотрудников. Кроме того, своих постов лишились четыре замгубернатора и четыре главы исполнительных властей.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Властям удалось подавить мятеж. В стране был введен режим чрезвычайного положения, который многократно продлевался. Правительство получило особые полномочия, которые дают ему право принимать постановления, имеющие силу закона.

После попытки переворота были задержаны более 35 тысяч человек. Несколько десятков тысяч госслужащих, журналистов, полицейских и учителей уволили.

В конце июня действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах главы государства. Он получил более 52% голосов избирателей. Инаугурация Эрдогана пройдет 9 июля.

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