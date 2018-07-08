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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 8 июля, встретился с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Стороны провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, длящегося с 1998 года.

"Теперь мы можем преодолеть два десятилетия недоверия и двигаться в новом направлении", - написал в Twitter о встрече в столице Эритреи Асмэре глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

HE PM Dr Abiy Ahmed has left to Eritrea, Asmara today to further deepen efforts to bring about lasting peace between the people of #Ethiopia & #Eritrea. Our two nations share a history & bond like no other. We can now overcome two decades of mistrust and move in a new direction. — Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 8 июля 2018 г.

Абий Ахмед, заняв в апреле 2018 года пост главы правительства в Аддис-Абебе, начал проводить курс реформ в стране. В частности, он инициировал мирные переговоры с соседним государством.

В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня.

Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли десятки тысяч человек с каждой стороны. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии.

В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.