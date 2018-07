В мире |

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в воскресенье, 8 июля, встретился с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Стороны провели первые в истории переговоры об окончании пограничного конфликта между двумя государствами, длящегося с 1998 года.

"Теперь мы можем преодолеть два десятилетия недоверия и двигаться в новом направлении", - написал в Twitter о встрече в столице Эритреи Асмэре глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега.

HE PM Dr Abiy Ahmed has left to Eritrea, Asmara today to further deepen efforts to bring about lasting peace between the people of #Ethiopia & #Eritrea. Our two nations share a history & bond like no other. We can now overcome two decades of mistrust and move in a new direction.