Хорватский футболист выкрикнул "Слава Украине!" после матча с Россией (8)

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В мире | 8 июля 2018 года, 18:00

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с хорватским футболистом Огненом Вукоевичем записал видео после победы над сборной России, на котором выкрикнул "Слава Украине!". Видео опубликовано на странице Вукоевича в инстаграме.

"Это победа за „Динамо“ и за Украину", — добавил Вукоевич.

Позже Вида объяснил, что это была шутка для его друзей из киевского "Динамо", передает "Спорт-Экспресс". Он подчеркнул, что в футболе нет политики.

"Я люблю русских, люблю украинцев", — сказал футболист.

В ФИФА сообщили SunSport, что сейчас изучают различные обращения в связи с матчем России и Хорватии, в том числе по поводу высказывания Вида. Организация отказалась комментировать эту ситуацию до тех пор, пока не оценит всю имеющуюся у нее информацию.

Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 год. Ранее за него играл и Вукоевич, а в 2017 году он стал менеджером клуба.

Накануне сборная Хорватии обыграла Россию по пенальти. Основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2. Один из голов забил Вида.

Источник: tvrain
Комментарии 8
Х29 минут назад
Скоро никто и не вспомнит о чём он там шутил.. тем более после победы по пенальти ..
а вот на каком уровне прошли эти игры , все ещё долго будут восхищены и находится под впечатлением ! Многие иностранцы захотят побывать в российских городах.
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оксана27 минут назад
хорваты - ни разу не братья.Не засоряйте эфир.
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Саня21 минуту назад
Тебя забыл спросить, кто мне брат.
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