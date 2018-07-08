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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с хорватским футболистом Огненом Вукоевичем записал видео после победы над сборной России, на котором выкрикнул "Слава Украине!". Видео опубликовано на странице Вукоевича в инстаграме.

"Это победа за „Динамо“ и за Украину", — добавил Вукоевич.

Позже Вида объяснил, что это была шутка для его друзей из киевского "Динамо", передает "Спорт-Экспресс". Он подчеркнул, что в футболе нет политики.

"Я люблю русских, люблю украинцев", — сказал футболист.

В ФИФА сообщили SunSport, что сейчас изучают различные обращения в связи с матчем России и Хорватии, в том числе по поводу высказывания Вида. Организация отказалась комментировать эту ситуацию до тех пор, пока не оценит всю имеющуюся у нее информацию.

Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 год. Ранее за него играл и Вукоевич, а в 2017 году он стал менеджером клуба.

Накануне сборная Хорватии обыграла Россию по пенальти. Основное и дополнительное время закончились со счетом 2:2. Один из голов забил Вида.