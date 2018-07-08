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Кот Лисио польского историка и политолога Ежи Таргальского решил принять участие в съемках интервью голландской телевизионной телекомпании NTR вместе со своим хозяином.

Таргальский рассказывал о политической напряженности в Польше и о роли служб безопасности в стране, когда в кадре оказался его питомец. Он положил лапу на плечо историку и вопросительно мяукнул.

На записи также видно, как животное залезает на плечи к Таргальскому, начинает тереться мордой о его голову и лизать ему ухо. Несмотря на происходящее, историк невозмутимо продолжил интервью, несколько раз убирая от лица хвост кота.

Фото: скриншот из видео