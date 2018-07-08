Кот "присоединился" к интервью с польским историком (2)
В мире | 8 июля 2018 года, 20:02
Кот Лисио польского историка и политолога Ежи Таргальского решил принять участие в съемках интервью голландской телевизионной телекомпании NTR вместе со своим хозяином.
Таргальский рассказывал о политической напряженности в Польше и о роли служб безопасности в стране, когда в кадре оказался его питомец. Он положил лапу на плечо историку и вопросительно мяукнул.
На записи также видно, как животное залезает на плечи к Таргальскому, начинает тереться мордой о его голову и лизать ему ухо. Несмотря на происходящее, историк невозмутимо продолжил интервью, несколько раз убирая от лица хвост кота.
Фото: скриншот из видео
Источник: РИА Новости
Кот выглядит на много симпатичнее хозяина. Прям милашка!
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S Ventspilsskogo kraja?
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