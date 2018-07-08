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Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 87 человек, еще 58 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Четыре человека находятся без сознания.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ – 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима – 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза среднемесячной нормы.

К настоящему времени спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в пострадавших районах размещены более 32 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов. Рекомендации или указания об эвакуации действуют для 2,5 миллиона японцев в 15 из 47 префектурах страны.

Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов. Нарушено транспортное сообщение.

С утра воскресенья при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работать экстренный правительственный штаб по сбору и анализу информации о последствиях ливневых дождей и координировать работу ведомств, занятых в ликвидации последствий разгула стихии. В ходе заседания Абэ призвал приложить все усилия по проведению спасательных мероприятий и эвакуации пострадавших.