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На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов, погибли, по последним данным, 24 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

Ранее сообщалось о 10 погибших. Число пострадавших возросло до 338 человек.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Поезд, перевозивший 362 пассажиров, следовал из Стамбула в город Узункепрю. Как сообщается, пять вагонов поезда по неустановленной причине сошли с рельсов и опрокинулись. Отмечается, что во время аварии шел сильный дождь.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован об аварии. Он пожелал выздоровления пострадавшим.