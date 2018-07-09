Поезд сошел с рельсов в Турции, есть погибшие (1)
В мире | 9 июля 2018 года, 09:26
На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов, погибли, по последним данным, 24 человек. Об этом сообщает Hurriyet.
Ранее сообщалось о 10 погибших. Число пострадавших возросло до 338 человек.
В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Поезд, перевозивший 362 пассажиров, следовал из Стамбула в город Узункепрю. Как сообщается, пять вагонов поезда по неустановленной причине сошли с рельсов и опрокинулись. Отмечается, что во время аварии шел сильный дождь.
Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован об аварии. Он пожелал выздоровления пострадавшим.
Источник: Газета.ru
Микс. А где поезд сошёл с рельс в Турции? Или в Казахстане? Где фото правильное? Опубликованное сейчас или 17 июня 2018 года ? http://www.mixnews.lv/ru/world/news/239497_passazhirskij-poezd-soshel-s-relsov-v-kazaxstane-pogib-podrostok/
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