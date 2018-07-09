В мире |

Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона.

Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще одним мужчиной — Чарли Роули. В полиции рассказали, что они подверглись воздействию "Новичка".

Отмечается, что Роули остается в критическом состоянии.

44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери, где от воздействия "Новичка" пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Стерджесс и Роули были госпитализированы в ту же клинику, что и Скрипали.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.

"Меня возмутила и потрясла смерть Дон Стерджесс. Направляю ее семье и близким мои соболезнования. Полиция и сотрудники органов безопасности работают над срочным установлением фактов по данному инциденту, который теперь расследуется как убийство", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Фото из Flickr/Doug Kerr