В сети появились кадры спасения детей из пещеры в Таиланде (3)

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В мире | 9 июля 2018 года, 10:04

В интернете появились видеозаписи, сделанные во время операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде.

Напомним, операция началась утром 8 июля. 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере, куда отправились на экскурсию, из-за наводнения после проливных дождей. Из пещеры эвакуированы четверо детей, все они отправлены в больницу — дети истощены после длительного пребывания в пещере без еды.

Группа учителей NESTA-US опубликовала видеозапись, на которой водолаз с кислородным баллоном пытается проплыть через один из проходов пещеры. В твите поясняется, что на тесных участках дайверам приходится снимать оборудование, а это требует дополнительного времени и опыта.

Операция по спасению детей временно приостановлена. Как пояснил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, спасателям потребуется порядка 10 часов, чтобы подготовиться к следующему этапу. Между тем синоптики прогнозируют усиление дождей — уровень воды на подходе к пещере, а также сам воздушный карман, в котором остаются дети и тренер, может затопить.

Фото: twitter.com/Cygnus_mgl

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Латгалец3 часа назад
Пусть всё будет хорошо.
Удачи им.
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Мдяя3 часа назад
Дай бог спасти всех детей.

Mixnews.Ну наймите корректора. Почти в любой статье ошибки. Жертвы билингвального образования :-(((
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Светлана1 час назад
Это же ужасно, если их затопит заживо.
У лучше бы рискнули всех вытащить.
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