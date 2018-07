В мире |

В интернете появились видеозаписи, сделанные во время операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде.

Напомним, операция началась утром 8 июля. 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере, куда отправились на экскурсию, из-за наводнения после проливных дождей. Из пещеры эвакуированы четверо детей, все они отправлены в больницу — дети истощены после длительного пребывания в пещере без еды.

Группа учителей NESTA-US опубликовала видеозапись, на которой водолаз с кислородным баллоном пытается проплыть через один из проходов пещеры. В твите поясняется, что на тесных участках дайверам приходится снимать оборудование, а это требует дополнительного времени и опыта.

Tight areas of #ThailandCaveRescue requires scuba divers to take off equipment

This takes extra time & experience

Many of the boys don;t know how to swim &also weak (lack of moving &food)

Rainy predicted soon, cave will fill#CaveRescue #ThaiCaveRescue #Geology #EarthScience pic.twitter.com/mJBoGr0jPX