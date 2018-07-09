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"Для чего нужна НАТО?" - таким вопросом Times задается в своей редакционной статье в преддверии открывающегося в среду саммита альянса, проходящего, как пишет газета, "во время беспрецедентного трансатлантического напряжения между США и их европейскими союзниками".

Местом проводимого через 69 лет после основания НАТО саммита станет новая экстравагантная штаб-квартира альянса, строительство которой в Брюсселе обошлось в миллиард долларов США.

В обстановке острых обвинений со стороны США в адрес других членов НАТО в недостаточных взносах в общий бюджет и напряженности между Британией и ее европейскими партнерами в связи с неопределенностью постбрекситовского оборонного сотрудничества и размеров британского оборонного бюджета после выхода из ЕС волнует всех по-настоящему одно: как бы президент Трамп на волне жестких обвинений не принял решение о выходе из альянса, что приведет к концу истории трансатлантического оборонного сотрудничества.

Страх такого исхода событий усилило решение Трампа сразу после своего визита в Британию отправиться в Хельсинки на встречу с Путиным, полагает издание.

Для многих членов НАТО поведение российского президента, в том числе аннексия Крыма, вмешательство в восточную Украину и угрозы в адрес малых соседей в Балтии является главной причиной сохранения альянса и сейчас, спустя почти 30 лет после падения Берлинской стены.

Трамп неоднократно высказывал свое восхищение Путиным, отмечает издание. У него есть склонность к грандиозным жестам, которые могут выставить его в роли способного достичь ключевых соглашений миротворца. Его мало волнуют исторические дружественные связи и договоренности Америки и раздражают требования подчинить свою философию "Америка превыше всего" необходимости выступать в роли главнокомандующего крупнейшими вооруженными силами в НАТО.

Своим односторонним переносом посольства США в Иерусалим и, по сути дела, бессодержательным саммитом с Ким Чен Ыном он уже продемонстрировал готовность идти на уступки без гарантированного ответа с другой стороны.

Поддастся ли он уловкам опытнейшего политического игрока Путина и сократит военные учения НАТО в Европе или же пойдет на смягчение антироссийских санкций в обмен всего лишь на обещания Путина достичь скорейшего урегулирования на Украине? Не будет ли он готов, как и президент Рейган после саммита с Горбачевым в 1986 году в Рейкьявике, в чем его обвиняли партнеры по НАТО, "сдать все"?

Европейским союзникам США по НАТО было бы неразумно пытаться заранее связать Трампу руки, считает Times. Нет причин, по которым ему не следует встречаться с Путиным. Двум лидерам есть о чем говорить, в том числе о почти забытой проблеме контроля над вооружениями, о мире на Ближнем Востоке, где они могут объединиться в противостоянии иранскому экспансионизму, о прекращении противостояния на Украине и об отсутствии институциональной враждебности к России со стороны Запада, вопреки убеждению российского президента.

В равной степени неразумным со стороны европейских элит было бы стремление сбрасывать Трампа со счетов как популиста и игнорировать его призывы в адрес Европы вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности, говорится далее в статье.

Недовольство США теми членами альянса, которые стремятся "зайцем" прокатиться в телеге НАТО, отказываясь тратить даже 2% своего ВВП на военные расходы, вполне обоснованно. Почему США должны нести на себе свыше 70% общего бюджета союза, в состав которого входят 29 стран? Почему каждый американец тратит на оборону 1877 долларов, в то время как каждый британец - 907, а каждый немец всего лишь 141?

Высказываемые Трампом претензии ставят и требующий ответа фундаментальный вопрос: для чего нужна НАТО? Конечно, хорошо, как это делает на страницах Times бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса лорд Робертсон, говорить о НАТО как о "самом успешном альянсе в истории". Но в чем его будущая функция? Быть региональным оборонным альянсом в Европе? Укреплять мир путем военных операций по всему миру? Экономить средства своих членов путем стандартизации оборудования и объединения ресурсов для быстрого реагирования?

Все это по-прежнему необходимо, хотя Афганистан и Ливия вряд ли способствовали укреплению уверенности в целесообразности военного вмешательства. К сожалению, остается необходимость противостоять российской угрозе. Именно поэтому Путин, мечтающий о роспуске НАТО, будет всячески стремиться поддержать сомнения Трампа. Именно поэтому президент должен быть в Хельсинки настороже, считает Times.

Фото из Flickr/Gage Skidmore