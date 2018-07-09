В мире |

Во время стихийного бедствия в Японии погибли 104 человека, 50 человек числятся пропавшими без вести. Об этом пишет The Japan Times.

Ранее поступали сведения о 81 погибшем в результате стихийного бедствия в Японии.

Отмечается, что предписания об эвакуации получили около 5,9 млн человек в 19 префектурах Японии. Около 30 тыс. человек в данный момент находятся в специальных центрах для перемещенных лиц. В префектуре Окаяма около 1 тыс. человек остаются заблокированными потоками воды на крышах зданий.

Сообщается, что в данный момент повреждения получили 267 тыс. зданий. Также большой ущерб понесли автомобильные дороги. 17 железнодорожных компаний приостановили движение на 56 направлениях в 11 префектурах.

7 июля на западную часть Японии обрушился тайфун, который принес ливневые дожди. Они спровоцировали наводнения и оползни. Японские власти ввели режим ЧС в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото.