Из пещеры в Таиланде на поверхность вывели восьмого ребенка
В мире | 9 июля 2018 года, 16:04
Из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде был спасен восьмой ребенок местной юниорской футбольной команды, которая оказалась вместе с тренером отрезана от выхода из-за внезапного наводнения, передает "Кхао Сот".
Сообщается, что спасенный ребенок находится в полевом госпитале, расположенном у входа в пещеру.
Ранее сообщалось, что машина с шестым спасенным подростком отъехала от пещеры в Таиланде.
В Таиланде возобновилась операция по спасению детей, оказавшихся в затопленной пещере. Дайверы помогли выбраться из плена уже пятому мальчику — он оказался на свободе после операции, длившейся шесть часов. В пещере остаются еще семь человек.
Источник: Газета.ru