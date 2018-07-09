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Из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде был спасен восьмой ребенок местной юниорской футбольной команды, которая оказалась вместе с тренером отрезана от выхода из-за внезапного наводнения, передает "Кхао Сот".

Сообщается, что спасенный ребенок находится в полевом госпитале, расположенном у входа в пещеру.

Ранее сообщалось, что машина с шестым спасенным подростком отъехала от пещеры в Таиланде.

В Таиланде возобновилась операция по спасению детей, оказавшихся в затопленной пещере. Дайверы помогли выбраться из плена уже пятому мальчику — он оказался на свободе после операции, длившейся шесть часов. В пещере остаются еще семь человек.