В мире |

Руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД, сообщает Reuters со ссылкой на офис премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Джонсон стал третьим по счету министром в кабинете Мэй, покинувшим свой пост в знак протеста против условий Brexit.

Ранее сегодня стало известно об отставке министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса, который таким образом выразил несогласие с новыми условиями выхода Великобритании из состава Евросоюза (более мягкими по сравнению с теми, которые обсуждались ранее).

Отметим, что за семь месяцев работы кабинет Терезы Мэй лишился восьми министров.

Депутаты-консерваторы в британском парламенте продолжают сбор подписей за вынос на голосование вотума недоверия премьер-министру. Эксперты считают, что к сегодняшнему вечеру им удастся собрать необходимое количество подписей (49).

Напомним, правительство Терезы Мэй заявило, что после выхода Британии из состава Евросоюза Лондон планирует сохранить зону свободной торговли со странами ЕС. Прежде же сторонники так называемого жесткого Brexit, в число которых входит сама глава британского правительства, рассчитывали ввести на импорт продукции из Евросоюза пошлины согласно требованиям ВТО.

Фото из Flickr/Michelle Donelan Chippenham