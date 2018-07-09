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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала отставки в своем кабинете. Напомним, Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД, до того стало известно об отставке министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Мэй заявила: "Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума" (цитата по ТАСС).

При этом британский премьер отметила "работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений", а также "энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из ЕС".

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Британии "все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса".