Мэй назвала причины отставок Джонсона и Дэвиса (11)

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В мире | 9 июля 2018 года, 20:56

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала отставки в своем кабинете. Напомним, Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД, до того стало известно об отставке министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса.

Мэй заявила: "Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума" (цитата по ТАСС).

При этом британский премьер отметила "работу бывшего министра по вопросам выхода из ЕС за те усилия, которые он приложил к тому, чтобы создать новое министерство и провести через парламент часть наиболее важных законов в истории целых поколений", а также "энтузиазм, который продемонстрировал бывший министр иностранных дел в продвижении в мире идеи глобальной Великобритании по мере того, как мы выходим из ЕС".

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Британии "все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса".

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 11
>>>1 час назад
заигралась терезка в "новичка" - чуют холуи пēздец будет,бегут в разные стороны
1
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Спать не буду1 час назад
На фото баба Яга или ведьма ......жуть ....потому и не детей у нее
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Вывод1 час назад
Дааа уж! КрЫсавица тоже должна уйти в отставку, раз у неё правительство распадается.
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